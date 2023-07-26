تفاصيل محطات الخط الأول من القطار الكهربائي السريع ومعدلات التنفيذ

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، عن تقدم معدلات تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين – مطروح»، موضحة أن الخط يشمل21 محطة يسهم في تقليل الازدحام المروري ويحقق أمان أعلى للركاب، فضلاً عن تأثيره الأفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية.

محطات القطار الكهربائي السريع

حددت الهيئة القومية في تقرير لها، محطات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، وهي العين السخنة والعاصمة الإدارية ومحمد نجيب والقاهرة والجيزة وحدائق أكتوبر و6 أكتوبر وسفنكس والسادات ووادي النطرون والنوبارية والإسكندرية والعامرية والإستاد وبرج العرب والحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة ورأس الحكمة ومطروح.

وأكدت على تقدم الأعمال حالياً في المسار بين ميناء السخنة ومحطة السخنة، والمسار بين محطتي السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والذي يشمل كوبري مسار وادي حجول وكوبري مسار 30 يونيو وكوبري سيارات 4.5 كيلومتر، وكوبري مسار 29.5 كيلومتر وموقع تشوين البازلت والفلنكات والقضبان.

محطة العاصمة الإدارية

ووفق التقرير، فتقدمت أعمال تنفيذ محطة العاصمة الإدارية والمسار بين محطتي العاصمة الإدارية ومحمد نجيب والذي يشمل كوبري الإقليمي وكوبري المحاجر، ثم محطة محمد نجيب وتقدم الأعمال في المسار بين محطتي محمد نجيب والقاهرة والذي يشمل كوبري الخور وبرابخ السيول وكوبري تقاطع الأوتوستراد.

ويشمل الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، محطة القاهرة حيث تقدمت أعمال تنفيذها وأعمال تنفيذ المسار بين محطتي القاهرة والجيزة والذي يشتمل على كوبري مسار أعلى النيل، كما تقدمت أعمال تنفيذ محطة الجيزة والمسار بين محطتي الجيزة وحدائق أكتوبر وكوبري الأوسطي والورشة الرئيسية ومحطة حدائق أكتوبر وكوبري مسار خط المياه وكوبري سيارات الفيوم والمسار بين حدائق أكتوبر وأكتوبر وكوبري مسار أكتوبر.

محطة 6 أكتوبر بالخط الأول للقطار الكهربائي

أيضاً محطة 6 أكتوبر والمسار بين محطتي أكتوبر وسفنكس وتنفيذ كوبري سيارات البوليفارد وكوبري سيارات الضبعة ومحطة سفنكس والمسار بين محطتي سفكنس والسادات، ومحطة السادات والمسار بين محطتي السادات ووادي النطرون ومحطة وادي النطرون والمسار بين محطتي واردي النطرون والنوبارية ومحطة النوبارية ومحطة الإسكندرية والمسار بين الإسكندرية والعامرية ومحطة العامرية والمسار بين محطتي العامرية والحمام.

كما تقدمت أعمال تنفيذ محطة الحمام والمسار بين محطتي الحمام والعلمين ومحطة العلمين والمسار بين محطتي العلمين وسيدي عبدالرحمن ومحطة سيدي عبدالرحمن والمسار بين محطتي سيدي عبدالرحمن والضبعة ومحطة الضبعة والمسار بين الضبعة ورأس الحكمة ومحطة رأس الحكمة والمسار بين رأس الحكمة ومرسى مطروح، وأخيراً تقدم تنفيذ محطة مرسى مطروح.