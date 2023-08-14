الكارت الموحد لخدمات التموين.. اعرف طرق الحصول على البطاقة مسبقة الدفع

يعد الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، تستخدم للإيداع أو السحب وإتمام عمليات الشراء، إذ بدأت رسميًا، وزارتا التموين والاتصالات، بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل؛ تفعيل كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد؛ لتوحيد حزمة الخدمات الحكومية في كارت واحد، استكمالًا لمنظومة التحول الرقمي.

الكارت الموحد لخدمات التموين

وتمّ تصميم الكارت الموحد لخدمات التموين بأحدث المعايير، بالتعاون مع شركة «فيزا» الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وتشمل خدماته على:

- خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية.

- يتمّ إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتمّ تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعًا.

- يتمّ استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها، عبر المنافذ التموينية.

- تطبيق منظومة «الكارت الموحد» تمّ في محافظة بورسعيد فقط.

طرق الحصول على الكارت الموحد

وقالت وزارة التموين، إنَّ الكارت الموحد لخدمات التموين، يأتي ضمن منظومة التحول الرقمي، للقضاء على أشكال الفساد وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، بإصدار كارت رقمي للمستفيدين.

- يتمّ فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد.

- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتف محمول مسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

- لاستلام الكروت؛ تصل رسالة نصية على الهاتف المحمول لرب الأسرة تطلب منه التوجه لمكتب بريد أو تموين محدد في فترة زمنية محددة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة ليتمكّن من استلام الكارت الخاص به وعليه خدمات التموين والخبز للأسرة كلها.

- يستلم باقي أفراد الأسرة الكروت الخاصة بهم وعليها خدمات التأمين الصحي الشامل والمدفوعات.

أماكن استلام الكارت الموحد

ووفقًا للرسالة المرسلة، يتمّ الاستلام من الأماكن التالية:

- مكاتب البريد.

- مكاتب التموين.

- التأمين الصحي الشامل.

- ديوان عام محافظة بورسعيد، بعد شهر من تاريخ استلام الرسالة النصية للمواطن، ثم شهر آخر بديوان عام محافظة بورسعيد، ثم يتمّ إعدام البطاقة إن لم يتمّ استلامها.

- يتمّ الاستلام ببطاقة الرقم القومي، ورقم المحمول المسجل باسم صاحب الرقم القومي لكل فرد من أفراد الأسرة مجانًا، عن طريق موظفي الهيئة القومية للبريد.