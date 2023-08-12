أماكن استخراج الكارت الذكي الموحد بمحافظة بورسعيد

يتساءل الأهالي عن أماكن استخراج الكارت الموحد الذكي بمحافظة بورسعيد، بعد إعلان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تطبيق منظومة الكارت الموحد الذكي، وتوزيعه داخل منافذ محددة لاستخراجه.

ويقدم الكارت الموحد كل الخدمات للمواطنين، وبدأ تطبيقه في المحافظة بعد إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد، وتضم المرحلة الأولى عدد من الخدمات، منها التموين والتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية.

أماكن استخراج الكارت الموحد الذكي بمحافظة بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أماكن استخراج الكارت الموحد الذكي بمحافظة بورسعيد، تتم بفروع البريد المصري، موجها الموظفين بمنافذ البريد، بالتيسير على المواطنين خلال إجراءات استلامه.

ويستخرج الكارت الذكي الموحد من الأماكن التالية:

- مركز الخدمات البريدية بالديوان العام لمحافظة بورسعيد.

- فرع البريد المصري بشارع طرح البحر.

- هيئة البريد المصري أمام حديقة فريال.

- مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل.

كيفية استخراج الكارت الموحد الذكي

يحصل المواطن على الكارت الموحد من خلال فتح حساب شخصي في هيئة البريد، مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون المحمول المسجل باسمه هذا الشخص لدى إحدى شركات المحمول.

كما يزود الكارت الموحد الذكي ببصمة ذكية، تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها، وجرى بدء العمل بالكارت الموحد في محافظة بورسعيد كتجربة استرشادية تمهيداً لتعميمها علي مستوي الجمهورية.

وأكد محافظ بورسعيد، توفير سبل الراحة للمواطنين، خلال إجراءات الحصول على الكارت الموحد الذكي فى أسرع وقت واستياعتبهم لكل الإجراءات المطلوبة.