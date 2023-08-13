التموين والاتصالات والتأمين الصحي الشامل تطلق الكارت الموحد في بورسعيد

أطلقت وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد؛ حيث يهدف الكارت إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في كارت واحد، استكمالا لمنظومة التحول الرقمي، وفي إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.

ويعتمد الكارت الموحد على أحدث المعايير، بالتعاون مع شركة «فيزا» الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.

وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعا.

وسيتم استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها، عبر مختلف المنافذ التموينية، وبعد تطبيق منظومة «الكارت الموحد» بمحافظة بورسعيد فقط، سيتم استخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.

الكارت الموحد نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين

ويمثل إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى القضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تنفيذا لأحد مواد قانون التأمين الصحي الشامل بإصدار كارت رقمي للمستفيدين؛ حيث يستهدف الكارت توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، الأمر الذي يسهم في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.

وسيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان. وتشارك الهيئة القومية للبريد بدور رئيسي وفعال في منظومة إصدار الكارت الموحد؛ حيث يتم فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد، مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، والكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها، وقد تم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين في محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل.

الكارت الموحد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع

هذا ويعد الكارت الموحد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع، وتستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة وإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد؛ حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.

كما يستخدم الكارت فى تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن فى المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحى الشامل.

ولاستلام الكروت؛ تصل رسالة نصية على الهاتف المحمول لرب الأسرة تطلب منه التوجه لمكتب بريد أو تموين محدد فى فترة زمنية محددة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة ليتمكن من استلام الكارت الخاص به وعليه خدمات التموين والخبز للأسرة كلها ويستلم باقى أفراد الأسرة الكروت الخاصة بهم وعليها خدمات التأمين الصحى الشامل والمدفوعات.

إتاحة استلام الكارت الموحد في هذه الأماكن

وتبلغ فترة إتاحة استلام الكارت الموحد بمراكز التسليم، التي تشمل مكاتب البريد، ومكاتب التموين، والتأمين الصحي الشامل، وديوان عام محافظة بورسعيد، بعد شهر من تاريخ استلام الرسالة النصية للمواطن، ثم شهر آخر بديوان عام محافظة بورسعيد، ثم يتم إعدام البطاقة إن لم يتم استلامها.

وعند التوجه لمكان الاستلام المحدد بالرسالة يتم الاستلام ببطاقة الرقم القومي، ورقم المحمول المسجل باسم صاحب الرقم القومي لكل فرد من أفراد الأسرة مجانا، عن طريق موظفي الهيئة القومية للبريد.

ويتم تفعيل خدمات المدفوعات لحظيا فيما سيتم الإعلان عن تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل لاحقا.

وفي حال عدم وصول الرسالة، يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر له الاستلام منه.

وعند الإعلان عن تفعيل خدمات التموين يتوجه رب الأسرة لأقرب مخبز أو بدال لاستلام الحصة التموينية أو الخبز الخاص به وبأسرته بالكارت الجديد بنفس الطريقة المتبعة بلا أى تغيير دون الحاجة فى صرف السلع التموينية والخبز إلى أخذ بصمة المواطن مطلقاً. ومع أول عملية صرف للسلع التموينية أو الخبز بالكارت الجديد يتم إيقاف الكارت القديم.

كما أنه عند الاعلان عن تفعيل خدمات التأمين الصحي الشامل يمكن للمواطنين الحجز بكافة الطرق العادية المتبعة حاليا، التي تشمل مكالمة مركز الاتصال، أو الذهاب إلى الوحدة الصحية وغيرها.

وعند ذهاب المواطن لتلقي خدمات التأمين الصحى الشامل لابد من التحقق عن طريق الكارت والتأكد من بصمة المواطن ومن ثم تلقى الخدمة المطلوبة.

الكارت الموحد يقتصر حق استخدامه على صاحبه

وتتطلب كافة العمليات التي تتم باستخدام الكارت ضرورة وجود الكارت. ويقتصر حق استخدامه على صاحبه (المصدر له)؛ كما يتطلب ضرورة حفظ رقم التعريف الشخصى وعدم وضعه فى أى مكان يكون مقرونا بالكارت؛ حيث أن الكارت ورقم التعريف الشخصى مسئولية صاحبه لذا يجب المحافظة عليهما وتجنب فقدانهما. كما يجب تجنب خدش أو ثنى أو ثقب البطاقة. وينصح بالاحتفاظ بإيصالات الصرف الإلكترونية.

وتعد كافة العمليات التي تتم باستخدام البطاقة على آلات نقاط البيع باستخدام رقم التعريف الشخصى الخاص بالبطاقة هى مسئولية صاحب البطاقة مسئولية مطلقة. وفى حالة ادخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات سيتم إيقاف الكارت وسيتحمل المواطن تكلفة إصدار كارت بديل.

حالات فقد الكارت الموحد

وعند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصي أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فورا عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه. وفي حالات فقد الكارت أو سرقته أو تلفه يتحمل حامل الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل.

ولاستخراج بدل فاقد أو تالف يقوم المواطن بالدخول على منصة مصر الرقمية digital.gov.eg واستخدام خدمة بدل فاقد أو تالف للبدء في إجراءات استخراج الكارت الجديد والذى سيتحمل تكلفة طباعته صاحب الكارت وهي 300 جنيه. ويتم إعادة طباعة الكارت خلال 10 أيام عمل. ويقوم المواطن بطلب بدل تالف قبل انتهاء صلاحية الكارت (ثلاث سنوات) بشهر حتى لا يتأثر استخدامه للخدمات.

وللاستعلام عن خدمات وتطبيقات الكارت الموحد، يمكن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999.