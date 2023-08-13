«التموين»: صرف السلع بالبطاقة أو الكارت الموحد.. وحرية الاختيار للمواطن

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن صرف السلع التموينية أو الخبز للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على الكارت الموحد للخدمات الحكومية، سيكون إما ببطاقة التموين أو الكارت الموحد، ولا يجوز أن يتم الصرف بالتبادل بين الكارت أو البطاقة.

الكارت الموحد وبطاقة التموين

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن تقدم المواطن بطلب الحصول على الكارت الموحد للخدمات، يتم بناء عليه إدراج أكثر من خدمة على الكارت، ومنها صرف السلع التموينية والخبز البلدي المدعم وخدمات التأمين الصحي التي هي أساس الكارت، مضيفة: «بمجرد حصول المواطن على الكارت فإن صرف السلع والخبز سيكون من خلال الكارت وليس ببطاقة التموين».

ما هو الكارت الموحد للتموين؟

وأكدت المصادر، أن الكارت الموحد لا يلغي خدمات بطاقات التموين للمواطن الحاص عليه، وإنما يجمع أكثر من خدمة حكومية مع صرف السلع والخبز من خلال نفس الكارت، مشيرة إلى أن الكارت لن يلغي البطاقة التموينية أو يؤدي إلى توقفها، مؤكدة استمرار وانتظام العمل بالبطاقات التموينية، في صرف الخبز المدعم والسلع التموينية المقررة للأسرة المستفيدة من الدعم، للمواطنين غير الراغبين في الحصول على الكارت.