استمرار رفع الرايات على شواطئ الإسكندرية.. «اعرف الأماكن الآمنة للسباحة»

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، اليوم، استمرار رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربًا و شرقًا، لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعدما أفادت تقارير مفتشيها بأن حالة البحر أعلى من منسوبها الطبيعي والأمواج مرتفعة.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية غربًا وشرقًا، عدا الشواطئ المكتمل بها حاجز الأمواج، حيث رُفعت عليها الرايات الخضراء لانخفاض ارتفاع الموج بها، كما جرى التنبيه على رواد الشواطئ ذات الرايات الحمراء، بحظر النزول البحر واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية

واضاف عبد الرازق لـ«الوطن»، أنّ نسب إشغال شواطئ الإسكندرية في القطاع الشرقي بلغت 30%، بينما القطاع الغربي بلغت 20%، مؤكداً أنها فرصة للاستمتاع بهواء البحر دون النزول حفاظا على حياتهم مع إمكانية النزول وفقا لاتباع رجال الإنقاذ.

حالة الطقس في الإسكندرية

ويأتي ذلك تزامنا مع طقس الإسكندرية الساخن، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وارتفاع الأمواج لتصل إلى 2.5 متر، وهو أمر ما بين معتدل إلى مضطرب.