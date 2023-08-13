عاجل.. شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء لليوم الثالث على التوالي

استمرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في رفع الرايات الحمراء على عدد كبير من شواطئ الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي، حيث شملت جميع شواطئ غرب الإسكندرية وتباين ألوان الرايات على شواطئ الإسكندرية شرقا، وذلك بعدما أفادت تقارير مفتشيها بأن حالة البحر أعلى من منسوبها الطبيعي والأمواج مرتفعة.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية غربا، بينما تباينت ألوان الرايات على القطاع الشرقي ما بين حمراء وصفراء وخضراء حسب ارتفاع الأمواج بها.

3 تحذيرات على شواطئ الإسكندرية

وأضاف «عبد الرازق» لـ«الوطن»، أنه تم إصدار 3 تحذيرات مع رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية لارتفاع الأمواج اليوم كالتالي:

- توخي الحيطة والحذر وعدم التوغل في مياه البحر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب، ويفضل ارتداء لايف جاكت.

- تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.

- التأكيد على استمرار خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية

وأوضح أن نسب إشغال الشواطئ في القطاع الشرقي بلغت 30%، بينما القطاع الغربي بلغت 20%، مؤكداً أنها فرصة للاستمتاع بهواء البحر دون النزول حفاظا على حياتهم مع إمكانية النزول وفقا لاتباع رجال الإنقاذ.

حالة الطقس في الإسكندرية

يأتي ذلك تزامنا مع طقس الإسكندرية الساخن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وكذلك ارتفاع الأمواج لتصل إلى 1.75 متر، وهو أمر ما بين معتدل إلى مضطرب.