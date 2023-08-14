مصرية تحصد ذهبية بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة البارالمبية

قالت فايزة محمود الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، إنّ هذه البطولة كانت صعبة للغاية بسبب مشاركة بطلة نيجيريا.

استعادة زمام المباراة

وأضافت الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «التقيت هذه اللاعبة للمرة الأولى في هذه البطولة، لكنني لعبت ضد زميلة لها في نهائي إحدى بطولات أفريقيا.. وحققت الفوز في الشوط الأول من المباراة النهائية، لكنني استطعت استعادة زمام المباراة».

دخلنا المعسكر لمدة أسبوع إلى 10 أيام وكانت الفترة قليلة جدا

وتابعت الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة البارالمبية: «دخلنا المعسكر لمدة أسبوع إلى 10 أيام وكانت الفترة قليلة جدا، كنا نسابق الزمن في التدريبات ووصلنا إلى مستوى مقبول ونافسنا في البطولة وحققنا نتائج مُرضية جدا، إذ هذه اللعبة من أصعب الألعاب لأنها سريعة جدا وبها مجهود بدني وذهني كبير جدا، لأن الكلعب صغير وبالتالي، فإن الرد الفعل يجب أن يكون سريعا».