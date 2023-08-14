غرفة السياحة: صرف التعويضات المبدئية للحجاج بعد انتهاء الحصر

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، والتابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة لن تصرف خلال الأسبوع الجاري مبالغ التعويضات المبدئية التي أقرتها لحجاج السياحة جراء نقص وسوء الخدمات المقدمة بمشعر منى خلال موسم الحج المنقضي، والتي تم تحديدها بـ100 ريال سعودي لحجاج المستوى الإقتصادي (البري - الاقتصادي طيران)، وعددهم نحو 12 ألف حاج، و1200 ريال لحجاج مستوى 5 نجوم وعددهم نحو 3 آلاف حاج.

حصر قيمة التعويض النهائي

وذكر «وحيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي لعدم صرف مبالغ التعويضات المبدئية للحجاج رغم استيفاء كل البيانات الخاصة بهم، يتمثل في أن الغرفة لم تنته حتى الآن من حصر قيمة التعويض النهائي لكل حاج، وفقا لنوع الخدمة التي لم تُقدم له.

وأوضح، أن مبلغ التعويض النهائي سيتفاوت من حاج لآخر، وفقا لنوع الخدمة وقيمتها التسعيرية المحددة بالعقد المبرم بين غرفة شركات السياحة والشركة التي تولت تقديم خدمات الإعاشة للحجاج.

جميع حجاج السياحة سيحصلون على تعويض مبدئي

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، بأن مبلغ التعويض المبدئي سيحصل عليه كل حجاج السياحة الذين تعاقدوا مع شركة «رواف منى»، وعددهم نحو 15 ألف حاج، أما التعويض النهائي فسيتم إضافة قيمة الخدمات التي لم تُؤدى إلى مبلغ التعويض المبدئي، ليصرفها الحاج مرة واحدة.

وأوضح، أن هناك عددا من الحجاج حصلوا على كل الخدمات بمشعر منى، وبالتالي لن يتحصلوا إلا على قيمة التعويض المبدئي فقط.

وأشار إلى أنه فور انتهاء الغرفة من عملية الحصر لقيمة التعويض النهائي الذي سيحصل عليه كل حاج من حجاج السياحة، سيتم إيداع المبلغ ببنك مصر لكل حاج على حدا، وسيتم إبلاغ الحجاج ليتوجهوا للبنك لصرف تلك المبالغ بموجب بطاقة الرقم القومي.

وتحصلت غرفة شركات السياحة علي مبلغ 8.2 مليون ريال سعودي من الشركة التي تولت تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بالمشاعر المقدسة كتعويض عن نقص وسوء الخدمات المقدمة للحجاج بمشعر منى.