شركات السياحة تعلن أسعار برامج العمرة لعام 1445 هجريا.. تبدأ من 22 ألف جنيه

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العديد من شركات السياحة بدأت في الإعلان عن تنظيم رحلات العمرة، بداية من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالرغم من عدم إعلان وزارة السياحة والآثار حتى الآن الضوابط المنظمة للعمرة لعام 1445 هجريا، موضحا أن الضوابط ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة، من إعدادها.

أسعار برامج العمرة

وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار برامج العمرة، التي أعلنتها شركات السياحة، تراوحت ما بين 22 و26 ألف جنيه للبرنامج الإقتصادي، الذي تتراوح مدته ما بين 13 إلى 15 يوما، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم، تتراوح ما بين 35 و45 ألف جنيه، وذلك وفقا لنوعية التسكين بالغرف سواء ثنائي أو ثلاثي أو رباعي.

ضوابط العمرة ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة

وأشار إلى أن ضوابط العمرة، التي ستصدر قريبا، لن تختلف كثيرا عن سابقتها العام الماضي، موضحا أنه سيتم منح تأشيرات العمرة لشركات السياحة بنظام الحصص المفتوحة وليس الحصص الثابتة، بما يرفع من نسب المنافسة بين الشركات في تنظيم ويؤدي إلى تجويد الخدمات وانخفاض الأسعار.