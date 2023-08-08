«غرفة السياحة» تطلب بيانات الحجاج تمهيدا لصرف تعويضات نقص الخدمات في منى

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الغرفة خاطبت شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج خلال العام المنقضي 1444 هجريا، لإرسال بيانات الحجاج المتضررين من قصور وسوء خدمات الحج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، تمهيدا لصرف مبالغ التعويض، موضحا أنّ البيانات التي طلبتها الغرفة، تشمل أسماء الحجاج وعناوينهم وفقا لبطاقة الرقم القومي، فضلا عن أرقام التليفونات، وتحديد نوعية القصور في أي من الخدمات.

صرف مبالغ التعويض ستكون من بنك مصر

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّه فور الانتهاء من تحديد مبالغ التعويض المستحقة لكل حاج، سيتم إرسالها إلى بنك مصر ليحصل عليها بموجب بطاقة الرقم القومي، موضحا أنّ غرفة شركات السياحة تعمل حاليا على تحديد قيمة التعويض لكل حاج على حدا وفقا للخدمة التي لم يتحصل إليها خلال تواجده بمخيمات منى وعرفات.

إختلاف مبالغ التعويض من حاج لآخر

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ مبالغ التعويض ستختلف من حاج لآخر وفقا لنوع الخدمة التي لم تؤد له بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، فضلا عن نوع المستوى الخاص بها سواء اقتصادي أو 5 نجوم، متابعا: «هناك بعض الحجاج لم يجدوا من الأساس مخيمات لهم في منطقة منى، ومن الطبيعي أن تكون مبالغ التعويض التي سيتحصلوا عليها أكبر من الحجاج الذين اشتكوا من وجود نقص بالخدمات».

وتسلمت غرفة شركات السياحة الشهر الماضي، 8.2 مليون ريال سعودي من شركة «رواف منى» المسؤولة عن تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بمنى وعرفات كتعويض عن سوء ونقص الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة.