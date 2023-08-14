فحص 535 مواطنا خلال قافلتين في البحيرة «صور»

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات وإيتاي البارود، قافلتين سكانيتين بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية، بنطاق المركز والمحافظة.

قافلة سكانية في الدلنجات

جاءت القافلة الأولى في قرية سالم التابعة لقرية الوفائية بالدلنجات، وتضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ225 حالة بمختلف التخصصات «80 طفلا، 60 باطنة، 20 أمراض نساء، 10 أسنان»، وأجريت تحاليل لـ25 حالة، وتحاليل اعتلال كلوي لـ30 حالة.

وشملت القافلة علاج 800 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وجرى توعية المواطنين عن الحمى الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان.

التوعية بصحة المرأة

وتضمنت القافلة التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي، وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة، وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي.

وجاءت القافلة الأخرى بقرية كفر عسكر شنديد، التابعة لوحدة قرية أرمانيا بإيتاي البارود، وجرى خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ310 حالات، ما بين «تنظيم أسرة، قياس سكر وضغط، باطنة، أطفال، تحاليل أسنان».

كما جرى تقديم خدمات بيطرية، وتجريع 400 من الأغنام، ورش 100 رأس ماشية، بالإضافة إلى توزيع 100 إسطوانة غاز على أهالي القرية بسعر المستودع.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة، وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية، لتحسين الظروف المعيشية، وتمكين مواطني القري من الحصول على الخدمات الأساسية كافة والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.