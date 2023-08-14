انطلاق فعاليات ملتقى السياحة العربية والعمرة في القاهرة اليوم

يُعقد، مساء اليوم، الملتقى الدولي الـ22 للسياحة العربية والعمرة بأحد فنادق القاهرة، وتستمر الفعاليات على مدار يومين.

وقال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الملتقى تنظمه شركات السياحة والفنادق السعودية، لتسويق خدماتها لشركات السياحة المصرية العاملة بالعمرة والسياحة العربية.

زيادة السياحة البينية بين مصر والسعودية

وأوضح «كامل»، أنه من خلال هذا الملتقى تتعرف شركات السياحة المصرية على مقدمي خدمات العمرة للمعتمرين، وأيضا ملاك الفنادق وأسعار الغرف الفندقية خلال الموسم، ما يمثل فرصة لزيادة حركة السياحة البينية بين مصر والسعودية.

وأضاف لـ«الوطن»، أن عددا من شركات السياحة ستبرم خلال هذا الملتقى بعض تعاقدات موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1445، وذلك من خلال التعاقد مع وكالات العمرة السعودية، وأيضا حجز الفنادق لمعتمريها.

الضوابط المنظمة للعمرة للعام الهجري 1445

وفي ذات السياق، أكد مصدر بوزارة السياحة والآثار، أنه من المنتظر أن يعتمد الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الضوابط المنظمة للعمرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن الضوابط اشترطت ضرورة تعاقد كل شركة منظمة للعمرة مع وكالة سعودية معتمدة، وذلك بعد أن طالب عدد من شركات السياحة بإلغاء هذا الشرط.

وأوضح المصدر، أن الضوابط ستتضمن جدولا زمنيا لعملية توقيع عقود وكالات العمرة، فضلا عن موعد بدء الرحلات.