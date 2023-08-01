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«السياحة»: الانتهاء من إعداد الضوابط المنظمة لموسم العمرة

كتب:

عبده أبوغنيمة
11:54 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
سامية سامي وكيل وزارة السياحة والآثار

سامية سامي وكيل وزارة السياحة والآثار

قالت سامية سامي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن اللجنة انتهت من إعداد الضوابط المنظمة للعمرة للعام الهجري 1445، وتم تقديمها إلى أحمد عيسى وزير السياحة لدراستها واعتمادها، لافتة إلى أن الضوابط لا تختلف كثيرا عن ضوابط العام الماضي الذي نجح نجاحا كبيرا.

العمرة البرية

وأضافت رئيس اللجنة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حال طلب أي من شركات السياحة تنظيم رحلات العمرة البرية، فإن الوزارة ستدرس هذا الطلب، وبحث إمكانية تنفيذه في ظل رؤيتها لضرورة التنوع في برامج العمرة، بما يخدم المنافسة ويصب إيجابيا في مصلحة المواطن المصري.

توقعات ببدء الرحلات أول سبتمبر

ومن جهته، قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، والتابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من المتوقع أن يعتمد وزير السياحة الضوابط المنظمة للعمرة خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم تبدأ بعدها الإجراءات التنفيذية لموسم العمرة، ومنها التعاقد مع وكالة عمرة سعودية ، متوقعا أن تبدأ رحلات العمرة لهذا العام أول شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف لـ«الوطن»، أن موسم العمرة العام الماضي والذي أدى خلاله أكثر من نصف مليون مواطن مصري موسم العمر كان ناجحاً للغاية، ولم يشهد أي مشكلات كبيرة، موضحا أن تنظيم شركات السياحة لتأشيرات العمرة دون حد أقصى كان سببا رئيسيا في عدم ارتفاع أسعار الرحلات العام الماضي مقارنة بموسم عمرة 1443هجريا.

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بقلم عبده أبوغنيمة