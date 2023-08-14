«الداخلية»: تحرير 238 مخالفة لمحلات خالفت قرار الغلق خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

تحرير 238 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 238 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.