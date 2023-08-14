ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في المطرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص مقيم في المطرية لاشتراكه مع شخصين للتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه، كما عُثر على آثار ردم لحفرة بقطر 1.5 × 1.5 متر، وأدوات حفر وتنقيب 36 قطعة فخار محطمة.

العثور على عدد من القطع الفخارية أسفل الحفر

وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار والعثور أسفل الحفر على عدد من القطع الفخارية تحطمت أثناء الحفر.