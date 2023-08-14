«المرور»: تحرير 2906 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

قامت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية بحملات مكبرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الـ 24 ساعة الماضية وتمكنت من تحرير عدد (2906) مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

732 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

وتمكنت الحملات من ضبط 732 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، بالإضافة الى رفع عدد 89 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

كما تقوم الإدارة العامة للمرور بحملات مكبرة لضبط المخالفات بكافة أنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.