ضبط 30 كيلو «بانجو »مع شخصين في الغربية

تمكّن رجال الشرطة بالغربية من ضبط أكثر من 30 كيلوجرامًا من مخدر البانجو وسلاح ناري بحوزة شخصين بقصد الإتجار، وتمً اقتياد المتهمين الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ تقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بـ60 ألف جنيه.

وضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط شخصين مقيمان في سمنود، بحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 30.300 كيلوجرام - فرد محلي وطلقتين لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.