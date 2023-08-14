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ضبط 30 كيلو «بانجو »مع شخصين في الغربية

كتب:

محمد بركات
12:08 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

تمكّن رجال الشرطة بالغربية من ضبط أكثر من 30 كيلوجرامًا من مخدر البانجو وسلاح ناري بحوزة شخصين بقصد الإتجار، وتمً اقتياد المتهمين الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ تقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بـ60 ألف جنيه.

وضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط شخصين مقيمان في سمنود، بحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 30.300 كيلوجرام - فرد محلي وطلقتين لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

 

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بقلم محمد بركات