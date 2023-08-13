وزرة الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بسبب الأجرة بمدينة نصر 

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك» يتضمن مشاجرة بين طرفين بالقاهرة، وتم ضبط طرفيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة في مدينة نصر

تعود تفاصيل الواقعة بتداول مقطع فيديو على إحدي الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك يتضمن مشاجرة بين طرفين أحدهما لا يرتدي ملابسه العلوية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول سائق مركبة توك توك، وطرف ثان أحد الأشخاص بسبب خلاف بينهما حول قيمة أجرة استقلال الطرف الثاني لمركبة التوك توك تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها سائق مركبة التوك توك بخلع ملابسه العلوية ومحاولة التعدي على الثاني باستخدام عصا خشبية شوما كانت بحوزته.

ضبط طرفي المشاجرة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة، مركبة التوك توك قيادته، وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.