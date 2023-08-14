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ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر في الشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
12:53 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
مبنى محافظة الشرقية

مبنى محافظة الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية مواد غذائية وسجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ومدينة الزقازيق. 

حملات تموينية على المحلات التجارية 

وشنت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبدالله إسماعيل مدير الإدارة وأحمد مرسي المفتش بالإدارة حملة تموينية على المحلات التجارية، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتجارتهم.

ضبط مواد غذائية وسجائر مجهولة المصدر 

وأسفرت الحملة عن ضبط 112 عبوة بسكويت وعصائر وألبان منتهية الصلاحية منذ عدة أشهر، كما جرى ضبط 4400 عبوة مانجو خاصة بالأطفال مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وضبط 76 قاروصة سجائر مستوردة ومجهولة المصدر بإجمالي عدد 760 علبة سجائر.

 

 

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