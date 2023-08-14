5 أماكن لبيع الكتب الخارجية المستعملة 2023-2024 بأسعار رمزية

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد تستعد الأسر لشراء الكتب الدراسية، ويرغب أولياء الأمور في معرفة أماكن بيع الكتب الخارجية المستعملة.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير ضمن سلسة الخدمات التي تقدمها للقراء أبرز أماكن بيع الكتب المستعملة 2023- 2024، وتتمثل في التالي:

سور الأزبكية

يقع سور الأزبكية بجوار ميدان العتبه والأوبرا بجوار محطة مترو العتبه، ويوجد به كل أنواع الكتب المستعملة سواء الدراسية أو غيرها بأسعار بسيطة جدا.

سور جامعة القاهرة

يقع سور جامعة القاهرة بالقرب من الجامعة، ويوجد به كل أنواع الكتب المستعملة بأسعار متفاوتة.

سور السيدة زينب

يقع سور السيدة زينب بالقرب من محطة مترو السيدة زينب، ويوجد به كل أنواع الكتب القديمة والروايات بأسعار رمزية.

سور دار القضاء العالي

يوجد سور دار القضاء العالي في منطقة وسط البلد بالقرب من دار القضاء العالي، ويمتد السور حتى شارع نقابة الصحفيين، ويوجد به كل أنواع الكتب المستعملة والقديمة بأسعار رمزية.

سور سعد زغلول

يقع سور سعد زغلول خلف ضريح سعد زغلول بالقاهرة، ويتميز ببيع الكتب القديمة والمستعملة بأسعار منخفضة.