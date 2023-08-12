أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي 2024.. استعد للعام الجديد

أعلنت عدد من الشركات المتخصصة في بيع الكتب الخارجية لمختلف الصفوف الدراسية عن توافر الكتب الخاصة بها في المكتبات، حتى يتمكن الطلاب من شرائها مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وتختلف أسعار الكتب على حسب المادة والصف الدراسي، ويهتم طلاب المرحلة الإعدادية بمعرفة أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي 2024.

وحددت تلك الشركات أسعار الكتب الخارجية في المكتبات، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي 2024، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي 2024 من الأضواء

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي 2024، من الأضواء على النحو التالي:

- الدراسات الاجتماعية: جاء سعر كتاب الدراسات الاجتماعية 120 جنيها.

- اللغة العربية: فيما جاء سعر كتاب اللغة العربية 150 جنيها.

- الرياضيات: بينما بلغ سعر كتاب الرياضيات 120 جنيها.

- العلوم: وبالنسبة لكتاب العلوم فيبلغ سعر 120 جنيها.

- التربية الدينية الإسلامية: أما بالنسبة للتربية الدينية فجاءت بسعر 80 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي 2024 من الامتحان

- اللغة العربية: بلغ سعر كتاب اللغة العربية 145 جنيها.

- العلوم: وبالنسبة لكتاب العلوم فجاء ليسجل اليوم سعر 130 جنيها