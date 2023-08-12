أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية لجميع الصفوف.. استعد لانطلاق الدراسة

الاستعداد للعام الدراسي الجديد يبدأ منذ الإجازة الصيفية، لذا يهتم كثير من الطلاب وأولياء الأمور بشراء الكتب الخارجية لمساعدة الطلاب في تحصيل دروسهم مبكرا.

وأعلنت دور النشر المتخصصة في بيع الملخصات والملازم الدراسية، أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وجاءت على النحو التالي.

أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي 2024 من الأضواء

- اللغة العربية: 150 جنيها.

- الرياضيات: 115 جنيها.

- الدراسات الاجتماعية: 125 جنيها.

- العلوم: 115 جنيها.

- التربية الدينية الإسلامية: 80 جنيها.

- اللغة الإنجليزية: 150 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي 2024 من الامتحان

- اللغة العربية: 135 جنيها.

- العلوم: 120 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي 2024

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي 2024، من الأضواء على النحو التالي:

- الدراسات الاجتماعية: 120 جنيها.

- اللغة العربية: 150 جنيها.

- الرياضيات: 120 جنيها.

- العلوم: 120 جنيها.

- التربية الدينية الإسلامية: 80 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي 2024 من الامتحان

- اللغة العربية: 145 جنيها.

- العلوم: 130 جنيها

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024، على النحو التالي:

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024 من الأضواء

اللغة العربية: 150 جنيها.

الرياضيات: 125 جنيها.

الدراسات الاجتماعية: 125 جنيها.

العلوم: 125 جنيها.

التربية الدينية الإسلامية: 80 جنيها.

اللغة الانجليزية: 150 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024 من الامتحان

- اللغة العربية: بسعر 145 جنيها.

- العلوم: بسعر 130 جنيها.

- الدراسات الاجتماعية: بسعر 125 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024 من المعاصر

- كتاب المعاصر Math: بسعر 265 جنيها.

- كتاب المعاصر Science: بسعر265 جنيها.