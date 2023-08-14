ضبط 2192 قضية تموينية متنوعة خلال شهر في الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين، من ضبط 2192 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 200 طن، في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلّف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

غش تجاري وتدليس

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، وشملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة.

ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 22 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 175 طنًا و7798 لترا، عبارة عن زيوت طعام وأرز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم وأسماك وكفتة وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وأدوية وغير من المنتجات، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

الاستيلاء على دقيق بلدي مدعم

وتضمّن التقرير ضبط 860 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 23 طن دقيق، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينين، تم ضبط قضية تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت طن و 1920 لتر زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والإستيلاء عليها .

كما تم ضبط 1306 قضايا في مجال المحال العامة، لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإلتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص .

وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط قضية تجميع واستيلاء علي بنزين 80 و92، وسولار المدعم من قبل الدولة بإجمالي 20 ألف لتر.