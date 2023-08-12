محافظ الجيزة: سفارات 8 دول تشارك في معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص دولة اليمن الشقيقة ممثلةً في سفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمني على التعاون والمشاركة بكافة الفاعليات والمحافل التي تدعم رغبتهم الدائمة للتعبير عن محبتهم الصادقة لمصر وشعبها، إلى جانب الجهد المبذول من قبل منصة أيادي مصر لدعم التنمية والتطوير بمختلف أنحاء المحافظة.

المشاركة الفعالة لجميع الحضور

أشاد المحافظ خلال افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذي تنظمه محافظة الجيزة وسفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمني بالتعاون مع منصة «أيادي مصر» والذي يقام بفندق بيراميزا بالدقي بالمشاركة الفعالة لجميع الحضور، حيث يشارك بالمعرض 105 عارضين يتضمنوا 35 عارضا من محافظة الجيزة والعارضين من دولة اليمن ووزارة الزراعة ومحافظات «الوادي الجديد وأسوان والفيوم والبحيرة والمنوفية» بالإضافة إلى الأجنحة الخاصة بسفارات «الصين والهند والمكسيك وبيرو والمغرب وفلسطين وسوريا والسودان».

الاستمتاع بالعروض والمنتجات

ووجه «راشد» الدعوة لجموع المواطنين وأبناء الجاليات من المقيمين بمصر والزائرين من مختلف دول العالم لحضور فعاليات المعرض للاستمتاع بالعروض والمنتجات.

التوسع في برامج الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المصرية

من جانبه، عبّر الدكتور محمد مارم سفير دولة اليمن عن شكره للدور الذي تلعبه الدولة المصرية وقيادتها لحفظ أمن واستقرار اليمن وترحيب الشعب المصري بالمواطنين اليمنين المقيمين بمصر، مؤكدا رغبة الدولة اليمنية في التوسع ببرامج الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المصرية بما يحقق التنمية للشعبين الشقيقين.

دعم الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات

وأشاد السيد محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني بجهود اللواء هشام آمنة ووزارة التنمية المحلية في دعم الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات المصرية، مشيداً بمنصة «أيادي مصر» لدورها المحوري والمهم في الترويج للمنتجات والصناعات الحرفية التي تتميز بها القرى والمدن في مختلف محافظات مصر.

جولة تفقدية لأجنحة المعرض

وعقب الافتتاح اصطحب وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة الحضور في جولة تفقدية لأجنحة المعرض إذ استعرض المشاركون المنتجات والمعروضات بكل جناح.

والتقى وزير التنمية المحلية والمحافظين مع العارضين والزائرين واستمعوا إلى آرائهم، وأشادوا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها.

شارك في افتتاح المعرض هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة وجانكارلو اندريه قنصل بيرو والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وهدير أشرف مدير إدارة التعاون الدولي ومريم سراج الدين مدير مشروع أيادي مصر ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي.