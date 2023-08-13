محافظ الجيزة يشيد بمعرض الحرف التراثية: يوفر فرصا تسويقية للمشاركين

أشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحجم المشاركة من العارضين وتنوع وجودة المنتجات المعروضة بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، مؤكدا أهمية إقامة مثل تلك المعارض لإتاحة الفرص التسويقية لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية من أبناء المحافظة للتعريف بمنتجاتهم، إلى جانب الترويج السياحي لمقاصد المحافظة السياحية.

أقسام لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية بقرى الجيزة

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، إلى أن المعرض يشمل تنظيم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، أقسام خاصة بأصحاب الحرف والصناعات اليدوية من قرى محافظة الجيزة من منتجات السجاد اليدوي والفخار والمصنوعات الجلدية والزجاجية والخوص إلى جانب منتجات التمور والأثاث والعطارة من محافظات الوادي الجديد وأسوان والفيوم والبحيرة والمنوفية.

التعريف بالصناعات والمنتجات اليدوية في مصر واليمن

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، افتتحا معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في إطار التعاون بين محافظة الجيزة وسفارة اليمن، والذي يقام للتعريف بالصناعات والمنتجات اليدوية والحرف بدولتي مصر واليمن، إلى جانب المنتجات والمعروضات من دول الصين والهند والمغرب والمكسيك وسوريا وفلسطين والسودان وبيرو، والذي يستمر حتى غدٍ الاثنين 14 أغسطس.

التعرف على ثقافات ومنتجات الدول المشاركة

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن المعرض يتيح الفرصة للراغبين في التعرف على ثقافات ومنتجات الدول المشاركة بالمجان، وحضور العروض والفقرات الفنية والورش التي تتضمنها فعاليات المعرض.