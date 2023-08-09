محافظ الجيزة يعاين محطة أبو رواش الارتوازية لرفع كفاءتها

عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محطة مياه أبو رواش الارتوازية المغذية لمنطقة المصانع بأبو رواش، اليوم الأربعاء، للوقوف على حالتها الفنية واتخاذ الإجراءات أعمال إحلال وتجديد المحطة ورفع كفاءتها لضمان ضخ المياه بصورة منتظمة.

تقرير فني وتشكيل لجنة لأعمال الصيانة

وكلف اللواء أحمد راشد، حسب بيان صادر عن محافظة الجيزة خلال الجولة، مديرية الإسكان بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والجهات المعنية بسرعة إجراء الدراسات الفنية اللازمة، وعرض تقرير فني وافي عن حالة المحطة بالكامل وأعمال الصيانة المطلوب تنفيذها لرفع كفاءتها.

سرعة تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب لدراسة الحالة الفنية

ووجه المحافظ بسرعة تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لدراسة الحالة الفنية، والوضع الحالي لخزان مياه المحطة غير المستغل، ودراسة إمكانية الاستفادة منه في تغذية وتغطية جزء من المصانع كعامل مساعد إضافي بجانب محطة المياه، كما وجه بمراجعة الحالة الفنية لأبار وطلمبات المياه الموجودة ومدى كفاءتها لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وعلي القط رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية، والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.