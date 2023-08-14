أعلن المجلس القومي للمرأة بالبحيرة تنفيذ 4250 زيارة ضمن حملة طرق الأبواب في البحيرة، ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة» في قرى «سيدي غازي بمركز كفر الدوار وبركة غطاس بمركز أبو حمص والساحل بمركز رشيد».

حملة طرق الأبواب في البحيرة

جاءت فعاليات حملة طرق الأبواب بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات.

يشار إلى أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب بلدى أمانة بدأت فى 1 أغسطس 2023 وتستمر على مدار شهرين، ويجرى تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية.