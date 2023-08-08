محافظ بني سويف: تقديم التيسيرات الكاملة لحملة «طرق الأبواب»

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لحملة طرق الأبواب، التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة، على مدار شهري أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل، وتهدف إلى تعزيز الدور الإيجابي للمواطنين في نشر المعلومات الصحيحة ومواجهة الشائعات، والأراء والأفكار المغلوطة، وشرح دور المشروعات القومية، مع التركيز على القرى المدرجة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

محافظ بني سويف يلتقي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة

جاء ذلك خلال لقائه مقررة الفرع ببني سويف، اليوم، لاستعراض خطة العمل بالحملة التي ينفذها المجلس على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لرفع الوعي المجتمعي، حول التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في ظل الأزمات العالمية ومحاولات البعض استغلالها لنشر الأفكار الهدامة والنيل من استقرار المجتمع ووحدة ابناءه وحمايه الاستقرار وتعزيز الشعور بالانتماء.

طرق الأبواب وأمسيات الأسرة المصرية لمواجهة الشائعات

أوضحت نرمين محمود مقررة فرع المجلس في بني سويف، أنه سيجري إطلاق حملة كبيرة ممتدة ومستمرة لطرق الأبواب في كافة المحافظات، وذلك أيام «الأحد، الاثنين والثلاثاء» من كل أسبوع، بالتزامن مع عقد أمسيات الأسرة المصرية، بواقع 3 أمسيات للشهر في نفس الإطار الزمني للحملة، داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي ببا وناصر، بالاضافة إلى مراكز بني سويف والواسطى وسمسطا واهناسيا.

توعية المواطنين بإنجازات الدولة وخطورة الشائعات

وأشارت إلى أن الهدف من تلك الحملة، توعية الفئات المستهدفة بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن وإنجازات الدولة في التنمية على كافة المستويات، وتوعيتهم بمدى خطورة الشائعات، وتأكيد أهمية دور المرأة المصرية ومشاركتها البناءة في هذا الجانب.