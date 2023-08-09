«قومي المرأة»: استمرار فعاليات حملة طرق الأبواب في المنيا

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، اليوم، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة» التي استهدفت 4450 من السيدات والرجال والأطفال، بواقع 2000 زيارة منزلية، بقرى أطنية في مغاغة، بنى حرام والبدرمان ونزلة البدرمان في مركز ديرمواس، وإطسا البلد في مركز سمالوط، الكافور في مركز مطاي، أعطو والتحرير في مركز بني مزار.

تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة تمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

حملة طرق أبواب على مدار شهرين

وأوضحت «أبو سمرة»، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة»، بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، ويتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.