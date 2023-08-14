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وزير التعليم العالي: الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة 85%

كتب:

أحمد أبوضيف
12:28 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، والحد الأدنى لكلية الهندسة لطلاب الشعبة الرياضية، حيث سجل الحد الأدنى لكلية الهندسة 348.5 درجة بنسبة 85%. 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية الهندسية بتنسيق المرحلة الثانية، والتي تمثلت في كليات الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، وفنون جميلة عمارة، والجامعات التكنولوجية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والألسن، والإعلام، والآثار، والفنون التطبيقية، وباقي الكليات النظرية.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.