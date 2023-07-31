«مجموعك هيدخلك هندسة إيه؟».. اعرف الكليات المتاحة وفق تنسيق 2021-2022

انتهت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، قبل قليل، حيث كرّم أوائل الثانوية العامة، واعتمد النتيجة رسميا قبل إطلاقها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط الرسمي لموقع الوطن.

اعرف مجموعك هيدخلك كلية إيه من كليات الهندسة

كليات الهندسة من أكثر الكليات الأكثر إقبالا لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، لذا ومن خلال تنسيق مراحل الثانوية العامة للعام الماضي، يمكن لطلاب علمي رياضة الراغبين في الالتحاق بأي من كليات الهندسة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، حسب مجموعهم وفقا لتنسيق العام الماضي.

- كلية هندسة القاهرة 366 درجة.

- كلية هندسة المنصورة 366 درجة.

- كلية هندسة الزقازيق 363 درجة.

- كلية هندسة دمياط 362 درجة.

- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362 درجة.

- كلية هندسة عين شمس 361 درجة.

- كلية هندسة بور سعيد 359 درجة.

- كلية هندسة طنطا 358 درجة.

- هندسة كفر الشيخ 355 درجة درجة.

- هندسة المنوفية بشبين الكوم 354 درجة.

- كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمنهور 354 درجة.

- كلية هندسة الإسكندرية 353 درجة.

- هندسة بنها بشبرا 353 درجة.

- كلية هندسة بنها 353 درجة.

- كلية هندسة السويس 352 درجة.

- كلية هندسة حلوان 352 درجة.

- هندسة حلوان بالمطرية 350 درجة.

- هندسة سوهاج 350 درجة.

- كلية هندسة الفيوم 348 درجة.

- كلية هندسة أسوان 347 درجة.

- كلية هندسة بني سويف 346 درجة.

- كلية هندسة المنيا 345 درجة.

- كلية هندسة أسيوط 344 درجة.

- هندسة جنوب الوادي 344 درجة.

هندسة الطاقة أسوان 343 درجة.