نتيجة تنسيق كلية هندسة الفيوم 2022.. الأقسام والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية هندسة الفيوم 2022، كما أعلنت الحد الأدنى للقبول في مختلف كليات الهندسة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق، وانطلاق المرحلة الثانية، فيما تساءل الكثير من الطلاب الذين التحقوا بالكلية الهندسة عن الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة بجامعة الفيوم.

وفي هذا الصدد، تكشف «الوطن» نتيجة تنسيق كلية هندسة الفيوم 2022، والأوراق المطلوبة للتقديم في ظل ما تقدمه لقرائها ومتابعيها من خدمات.

نتيجة تنسيق كلية هندسة الفيوم 2022

وأعلنت كلية هندسة الفيوم 2022، عن الحد الأدنى للقبول بها والذي بلغ 348 درجة بما يعادل نسبة مئوية 84.87%، للدراسة في مختلف الأقسام.

وتضم كلية الهندسة في جامعة الفيوم 5 أقسام متنوعة، يختار الطلاب بأي منها سيلتحق، وهي:

1- الرياضيات والفيزيقا الهندسية.

2- الهندسة المدنية.

3- الهندسة الكهربية.

4- الهندسة المعمارية.

5- الهندسة الميكانيكية.

أفضل أقسام هندسة الفيوم

ووفقاً لموقع كلية هندسة الفيوم، فإنّ قسم الهندسة الكهربية، أحد أفضل الأقسام بالكلية، فيما يتعلق بسوق العمل، حيث أنّ خريجي هذا القسم مطلوبين في مختلف المجالات مثل الإتصالات وخدمات المحمول، ومحطات القوى الكهربية، وهندسة البرامج، وشبكات القدرة الكهربائية، ومحطات القوى الكهربية، والمنشآت الصناعية وغيرها من المجالات.

تاريخ كلية هندسة الفيوم

تجدر الإشارة إلى أنّ كلية هندسة الفيوم تم إنشائها عام 1976 بينما بدأت الدراسة الفعلية بها عام 1983 وكانت تتبع جامعة القاهرة فرع الفيوم، وضمت قسم وحيد وهو الهندسة المدنية، بينما تخرجت أول دفعة منها عام 1988، ولم يكن لها مبنى منفصل خاص بها بل كان يدرس طلابها في مبنى كلية الزراعة حتى تم إنشاء مبنى خاص بها عام 1988، ليكون قادراً على استيعاب الأقسام الجديدة المستحدثة بهندسة الفيوم، كما تم إنشاء مبنى ثالث يضم المعامل الخاصة بالأقسام، والمكتبة، والورش المختلفة.