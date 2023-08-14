عاجل.. وزير التعليم العالي يقارن بين الحدود الدنيا لتنسيق العامين الماضي والحالي

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الحد الأدنى لكلية طب الأسنان العام الماضي كان 91.34%، والعام الحالي 90.97%، وقطاع العلاج الطبيعي العام الماضي 90.73%، والعام الحالي 90.12%، والصيدلة الحد الأدنى 90%، والعام الحالي الحد الأدنى نسبة 89.51%.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، أنّه يوجد أماكن شاغرة للكليات العلمية في المرحلة الثانية، وهي «الطب البيطري والتمريض وكليات العلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي».