تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للكشف عن رابط سريع مخصص لتفاصيل نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023، للشعب الأدبية والعلمية علوم ورياضة، حيث يتيح الرابط تفاصيل الحدود الدنيا لعدد من الكليات والمعاهد للمرحلة الأولى للعام الدراسي المقبل.

ويمكن عبر الرابط السريع المخصص لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023، لطالب لمرحلة الأولى للطلاب الشعبة العلمية أو الأدبية أو الهندسية، طباعة بطاقة ترشيحه للكلية التي تم قبوله بها، والتي يتم تسليمها ضمن المستندات إلى الكلية أو المعهد الذي يُرشح إليه الطالب.

رابط سريع.. نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023

وعبر رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلة الأولى، تعلن الوزارة اليوم الحدود الدنيا للكليات التي تم شغلها بالفعل في عدد من الجامعات والمعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، كما تعلن الوزارة تفاصيل الكليات المتبقية والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، وموعد فتح باب تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات والمعاهد المرحلة الثانية 2023.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 2023

ومن المقرر أن تكون الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى والتي ستعلن عبر رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023، كما يلي.

- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر للأدبي.

- 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لعلمي علوم.

- 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعلمي رياضة.