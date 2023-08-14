تفاصيل إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2024 لطلاب الثانوية العامة

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الساعات المقبلة الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2023-2024 ومواعيد التقدم والالتحاق بمختلف الكليات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2024

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ« الوطن» أنه من المتوقع انخفاض تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2024 عن العام الماضي بنسبة بسيطة جدا خاصة في كليات القطاع الطبي، موضحة أن اللجنة تنتظر حاليا كشف الوزارة عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 والحدود الدنيا للكليات.

تنسيق الجامعات 2023

ومن المقرر أيضا إعلان الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات للمرحلة الثانية 2023 ومواعيد التقدم للمرحلة والأعداد المقررة لها، و الكشف عن مواعيد انطلاق نرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية والأماكن الشاغرة بمختلف الجامعات والكليات.