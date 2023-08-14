وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينك سريع للحصول على نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 للقبول بالجامعات، عقب إعلانها مباشرة من قبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والذي سيعقد مؤتمراً صحفياً بعد قليل للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

تفاصيل نتيجة تنسيق الثانوية العامة

لينك الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023، متاح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، فبمجرد الدخول عليه وكتابة رقم جلوس طالب الصف الثالث الثانوي والرقم السري، سيحصل الطالب على النتيجة مباشرة، عقب توفيرها من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع.

تنسيق القبول بالكليات 2022

- كلية تجارة انتساب موجه سوهاج 259 درجة.

- كلية آداب المنيا 258 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه بني سويف 258 درجة.

- كلية آداب سوهاج 258 درجة.

- كلية تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258 درجة.

- كلية تربية (طفولة) جنوب الوادي 258 درجة.

- كلية حقوق حلوان 258 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257 درجة.

- كلية آداب جنوب الوادي 257 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه حلوان 257 درجة.

- كلية حقوق بنها 257 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه المنيا 256 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه أسيوط 256 درجة.

- كلية حقوق الفيوم 256 درجة.

- كلية حقوق المنصورة 256 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256 درجة.

- كلية حقوق أسوان 256 درجة.

- كلية حقوق أسيوط 256 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه سوهاج 255 درجة.

- كلية تربية نوعية المنيا 255 درجة.

- كلية تربية نوعية بنها 255 درجة.

- كلية تربية نوعية كفر الشيخ 255 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه بنها 255 درجة.

- كلية حقوق بني سويف 255 درجة.

- كلية حقوق طنطا 255 درجة.

- كلية حقوق المنوفية بشبين الكوم 254 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه الزقازيق 254 درجة.

- كلية دار العلوم الفيوم 254 درجة.

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 253 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 253 درجة.

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 252 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 252 درجة.

- كلية حقوق مدينة السادات 252 درجة.

- كلية دار العلوم المنيا 252 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه طنطا 251.5 درجة.

- كلية اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 251 درجة.

- كلية تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 251 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه المنصورة 251 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه أسوان 251 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه بني سويف 251 درجة.

- كلية دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251 درجة.

- كلية دار العلوم أسوان 251 درجة.

- كلية سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 251 درجة.

- كلية سياحة وفنادق مطروح 251 درجة.

- كلية تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 250 درجة.

- كلية تربية رياضية بنات دمياط 250 درجة.

- كلية تربية نوعية الفيوم 250 درجة.

- كلية تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه أسيوط 250 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250 درجة.

- كلية دار العلوم انتساب موجه المنيا 250 درجة.

- كلية اقتصاد منزلي حلوان 249 درجة.

- كلية تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 249 درجة.

- كلية تربية نوعية أسيوط 249 درجة.