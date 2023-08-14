حقيقة تسريب نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023.. مصدر بـ«التعليم العالي» يوضح

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، عن حقيقة تسريب نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلة الأولى، والأخبار المتداولة عن الحدود الدنيا للكليات، مؤكدة أنّ النتيجة مؤمّنة بالكامل ولم يتم الكشف عنها حتى الان، وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة، سييُتاح رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

حقيقة تسريب نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الموقع الإلكتروني للتنسيق مؤمن بالكامل، واللجنة العليا للتنسيق تعمل في سرية وصمت، وهناك ثفة كاملة في أعضائها، موضحا أنّ توزيع رغبات الطلاب على الكليات يكون إلكترونيا من خلال موقع التنسيق، ولم يتم تسريب نتيجة التنسيق.

تنسيق الجامعات 2023

وتابعت المصادر، أنّ الوزارة ستعلن اليوم الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.