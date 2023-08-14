عاجل.. «التعليم العالي»: انطلاق تنسيق الجامعات للمرحلة الثانية غدا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الامتحانات غدا الثلاثاء، ولمدة خمس أيام حتى السبت المقبل لعدد 350 ألف طالب.

تنسيق المرحلة الثانية

و أوضح الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعبتين العلمي و الأدبي، وتتمثل في 238 درجة بنسبة 58.5% لطلاب الشعبة الأدبية، و250 للشعبتين العلمي والأدبي.