نتيجة تنسيق الجامعات 2023.. تظهر عبر موقع التنسيق اليوم

ساعات قليلة، ويعقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس، لإعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023، وتحديد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ورابط الاستعلام لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية بحضور مسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

نتيجة تنسيق الجامعات 2023

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم إتاحة نتيجة تنسيق الجامعات 2023، عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لجميع طلاب الثانوية العامة المسجلين ضمن المرحلة الأولى، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ موقع التنسيق الإلكتروني سيعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام عمل تنسيق الجامعات 2023، لإتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة لزيارة الموقع والاستعلام عن نتيجة التنسيق مجانا من خلال تسجيل رقم الجلوس والرقم السري، دون سداد أى رسوم.

بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 خلال 72 ساعة

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنّه لا توجد أي طريقة للحصول على نتيجة تنسيق الجامعات 2023، إلا من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني للاطلاع على نتيجة الترشح والقبول بمختلف الكليات لجميع طلاب الثانوية العامة 2023، سواء الشعبة العلمية (علمي علوم، علمي رياضة)، والشعبة الأدبية.

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم الإعلان عن موعد بدء المرحلة الثانية للتنسيق 2023، عقب 72 ساعة من ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ليتمكن طلاب الثانوية العامة الأقل في المجموع من التقدم لكليات المرحلة الثانية.