أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تقليل الاغتراب وخطوات التقديم لتنسيق الجامعات 2023، والخاصة بتحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، بحيث يلتحق في كلية بالمنطقة، موضحة أنّ الغرض من التحويل ليس تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.

قواعد تقليل الاغتراب وخطوات التقديم

وأوضح موقع التنسيق الإلكتروني، قواعد تقليل الاغتراب وخطوات التقديم في تنسيق الجامعات 2023، موضحا أنّ عملية التحويل من كلية إلى أخرى تنقسم إلى نوعين، كما يلي.

التحويل إلى كلية غير مناظرة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط.

شروط تقليل الاغتراب

- حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (النظام / انتساب).

- استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

التحويل إلى كلية مناظرة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (1) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

وأشار موقع التنسيق الإلكتروني، إلى أنّه حال وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي، يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية.

كليات الانتظام والانتساب

بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام - الانتساب الموجه): فيتم مراعاة ما يلي:

- في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة، «إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام الانتظام، أو إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات في التحويل إليها طبقا لنظام الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام (الانتساب الموجه)».

- في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما انتساب موجه، ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقا لنظام الانتساب الموجه فقط ولا يجوز قيده وفقا لنظام الانتساب.

- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة، شرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقا للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- يكون التحويل بعد ذلك عن طريق الجامعات مباشرة بعد نهاية الفرقة الأولى تطبيقا للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.