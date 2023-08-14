رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات 2023.. اعرف الخطوات

ساعات قليلة ويعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، ويستطيع طلاب الثانوية العامة المتقدمين بأوراقهم في هذه المرحلة معرفة الكليات التي التحقوا بها، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي خصصته الوزارة للتسهيل على الطلاب لمعرفة النتيجة.

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات 2023

وخصصت وزارة التعليم العالي رابطًا إلكترونيا للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، ويمكن الدخول عليه من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

ويستطيع طلبة وطالبات الثانوية العامة معرفة نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، فور ظهورها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط.

- الضغط على أيقونة «خدمات تنسيق الثانوية العامة».

- الضغط على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

- إدخال كل البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري للطالب.

- تظهر نتيجة الطالب في تنسيق المرحلة الأولى.

- طباعة بطاقة التشريح، للتقديمها للكلية المقرر التحاقه بها.

موعد تنسيق المرحلة الثانية

وفي نفس السياق من المقرر أن تقوم وزارة التعليم العالي، بفتح المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.