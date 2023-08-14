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تنسيق كلية الطب البشري 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

كتب:

وفاء الصعيدي
12:48 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية الطب البشري 2023 بالدرجات والنسبة المئوية.

تنسيق كلية الطب البشري 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

وبلغ تنسيق كلية الطب البشري 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، كالتالي:

- 91.34 %.

- 374.5 درجة.

ومن المقرر، أن تستعد معامل التنسيق الالكتروني بمختلف الجامعات استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 لتسجيل رغباتهم وفقا للحدود الدنيا التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.