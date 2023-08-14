أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية الطب البشري 2023 بالدرجات والنسبة المئوية.

تنسيق كلية الطب البشري 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

وبلغ تنسيق كلية الطب البشري 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، كالتالي:

- 91.34 %.

- 374.5 درجة.

ومن المقرر، أن تستعد معامل التنسيق الالكتروني بمختلف الجامعات استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 لتسجيل رغباتهم وفقا للحدود الدنيا التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.