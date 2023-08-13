مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2023 في جميع المحافظات

مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2023 تظهر بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الحالي 2022-2023، وتحليل المجاميع مقارنة بالتنسيق عام 2022، وفقاً لمصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي فإن الدرجات سوف تكون متقاربة بنسبة درجة أو درجتين.

كليات الطب البيطري، تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبة العلمية علوم، والكلية صاحبة الحد الأدنى الأقل بين الكليات في المرحلة الأولى، بحسب نتائج مكتب التنسيق، وتشهد الكلية السنوات الماضية تبقي أماكن شاغرة فيها بالمرحلة الثانية، لذا من المتوقع بحسب مصادر التعليم العالي، أن يكون هناك أماكن من نصيب طلاب المرحلة الثانية من تنسيق رغبات الكليات للعام الدراسي 2023-2024.

مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2023

وفقاً لنسب النجاح في الثانوية العامة، والمقارنة بين العام الماضي والحالي من حيث، الشرائح في مجموع طلاب الصف الثالث الثانوي علمي علوم ، تكون توقعات التنسيق لكلية الطب البيطري قريبة من درجات القبول العام الماضي التي كانت كالتالي:

- كلية طب بيطري المنصورة: 363 درجة.

- طب بيطري الزقازيق: 361 درجة.

- طب بيطري عين شمس: 361 درجة.

- طب بيطري كفر الشيخ: 361 درجة

- طب بيطري سوهاج: 362 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2023

- كلية طب بيطري المنوفية: 360 درجة.

- طب بيطري بنها: 358 درجة.

- طب بيطري جنوب الوادي: 358 درجة.

- طب بيطري المنيا: 357 درجة.

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية: 356 درجة

- كلية طب بيطري دمنهور: 360 درجة.

- طب بيطري الإسكندرية: 359 درجة.

- طب بيطري أسيوط: 359 درجة.

- طب بيطري القاهرة: 358 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري

- طب بيطري مطروح: 354 درجة.

- طب بيطري العريش: 354 درجة.

- طب بيطري الوادي الجديد: 354 درجة.

- كلية طب بيطري مدينة السادات: 356 درجة.

- طب بيطري أسوان: 355 درجة.

- طب بيطري بني سويف: 355 درجة.