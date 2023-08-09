توقعات تنسيق كلية الطب البيطري 2023.. أماكن شاغرة في المرحلة الثانية

يواصل طلاب الثانوية العامة 2023 المسجلين بتنسيق المرحلة الأولى 2023، تسجيل رغبات المرحلة وفقا للضوابط والحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، حيث يبحث الطلاب عن المؤشرات الأولية للكليات المختلفة، ومنها توقعات تنسيق كلية الطب البيطري 2023، والحدود الدنيا للكليات الأخرى في القطاع الطبي.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري 2023

وأوضحت المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات الحكومية 2023، وفقا لتحليل شرائح مجاميع نتائج الثانوية العامة، أنّ المؤشرات الأولية لتوقعات تنسيق كلية الطب البيطري 2023، تشير إلى أنّ هناك أماكن شاغرة ستكون متاحة لطلاب المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية علوم، ومن المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

تنسيق الجامعات 2023-2024

وفي السياق ذاته، تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023 الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، على أن تستمر الاختبارات 10 أيام متتالية.