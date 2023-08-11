توقعات نتيجة تنسيق كلية الطب 2023.. تحليل المجمع التكراري يوضح

انتهت معامل التنسيق الموجودة بمختلف الجامعات الحكومية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، أمس الخميس، الموافق 10 أغسطس، بعد أن كان موعد الانتهاء منها رسميا يوم الأربعاء، الموافق 9 من الشهر نفسه، وهذا ما دفع الطلاب وأولياء أمورهم إلى حالة من الرغبة الشديدة، لمعرفة توقعات نتيجة تنسيق كلية الطب 2023.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، توقعات نتيجة تنسيق كلية الطب 2023، بحسب ما كشفه تحليل المجمع التكراري في بيان رسمي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

توقعات نتيجة تنسيق كلية الطب 2023

وبحسب تحليل المجمع التكراري، جاءت توقعات نتيجة تنسيق كلية الطب 2023 مجموع 90.7%، وتوقعات نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 90.4%، وتوقعات نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 89.6%، وتوقعات نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 88.8%.

مصاريف كليات الطب في الجامعات الخاصة

- كليات الطب جامعة أكتوبر «الطب والجراحة 140 ألف جنيه - العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه - طب الأسنان 110 آلاف جنيه - الصيدلة 90 ألف جنيه».

- كليات الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «الصيدلة 95 ألف جنيه - العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه - طب بشري 155 ألف جنيه - الأسنان 145 ألف جنيه».

- كليات الطب في الجامعة الحديثة «صيدلة 42 ألفا و250 جنيها - أسنان 54 ألفًا و450 جنيهًا - علاج طبيعي 37 ألفًا و450 جنيهًا - كلية الطب البشري 64 ألفًا و950 جنيهًا».

- كليات الطب جامعة الأهرام «علاج طبيعي 80 ألف جنيه - أسنان 135 ألف جنيه - صيدلة 90 ألف جنيه - صيدلة إكلينيكة 100 ألف جنيه».