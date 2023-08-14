عاجل.. أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية في 11 كلية

طمأن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة من الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية، بوجود أماكن شاغرة بكلية التربية «تعليم ابتدائي، وطفولة مبكرة»، وكليات الآداب والتجارة والحقوق والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلي والتربية الرياضية، لمن اجتازوا اختبارات القدرات وكليات الطفولة المبكرة.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا للكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، أنّ المرحلة الثانية للشعبة العلمية بفرعيها سيكون 250 درجة فأكثر، وهو بنسبة 60.98%، والشعبة الأدبية الحد الآدنى للقبول 238 درجة فأكثر بنسبة 58.5%.