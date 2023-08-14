وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 (بث مباشر)

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس اللوزراء، عن أنّ مؤتمر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بإعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى، سيبث على الهواء مباشرة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لمختلف الشعب العلمية والهندسية والأدبية

وخلال مؤتمر، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لمختلف الشعب العلمية والهندسية والأدبية، سيتم إعلان الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية وموعد بدء المرحلة الثانية وعدد الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل، في البث المباشر على هذا الرابط.

وأتاح موقع التنسيق الإلكتروني معرفة النتيجة برقم الجلوس بالمجان وفي دقائق معدودة، وبعدها يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح، كما سيتم إتاحة نتيجة القبول بالكليات المختلفة والحدود الدنيا لكليات القطاع الطبي لتنسيق المرحلة الأولى.