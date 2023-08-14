وزير التعليم العالي: الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.34% والأسنان 90.97%

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023، المسجلين لرغبات المرحلة، موضحًا أنَّ الحد الأدنى لكلية الطب البشري 374.5 درجة بنسبة 91.34%، وكلية طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97%، وكلية العلاج الطبيعي 369.5 درجة بنسبة 90.12% وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51%.

وزير التعليم يعلن عن أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية

وأكّد وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أنَّ هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري و الإعلام والسياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم الزراعة والذكاء الاصطناعي والحاسبات وغيرها من الكليات والمعاهد، مبينًا أنَّ عدد الطلاب المسجلين للمرحلة يبلغ 112 ألف طالب، فيما يبلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا للمرحلة 2703 طلاب.

وطمأن طلاب الثانوية العامة من الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية بوجود أماكن شاغرة بكلية التربية (تعليم ابتدائي، وطفولة مبكرة)، وكليات الآداب والتجارة والحقوق والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلي والتربية الرياضية لمن اجتازوا اختبارات القدرات وكليات الطفولة المبكرة.