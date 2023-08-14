جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب أدوية مخدرة قادمة من إيطاليا

تمكن رجال الجمارك في مطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية، من ضبط محاولة تهريب أدوية مخدرة بالمخالفة للقانون.

رحلة قادمة من ميلانو

وبدأت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طيران العربية القادمة من ميلانو الإيطالية، حيث اشتبه كل من مي النشار ومحمود غنيم رئيسا الوردية في الراكب «ر.م.ت»، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يُستحق عنها رسوم جمركية أجاب بالنفي.

14 شريطا لأدوية مخدرة

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، بمعرفة محمد حنيش، تبين صحة الاشتباه، وبالعرض على مرسي عبد الستار مدير إدارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة من كل من محمود غنيم رئيس وردية، ومحمد الجوهري مكافحة تهريب ومحمد جمال أمن جمركي، تحت إشراف مي النشار رئيس الوردية، لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا، وتبين وجود 14 شريط أدوية مخدرة بين طيات ملابسه.

وقرر مصطفي العربي، مديرعام جمارك المواني الجوية، تحرير محضر ضبط جمركي رقم 28 لسنة 2023.